Futsal C/F, Real Statte ritrova una vittoria che dà fiducia all’ambiente

Grazie a una rete di D’Ippolito a 4 minuti dalla fine, il Real Statte torna alla vittoria battendo la Sportivamente Amici in trasferta e conquistando i primi tre punti del girone di ritorno. Rossoblù che possono festeggiare per un successo meritato, frutto di un lungo inseguimento fatto di sudore e sacrifici.

Questo il pensiero del tecnico Concetta Labonia a fine gara. “E’ stata disputata una buona partita e finalmente, seppur c’è da migliorare, abbiamo fatto passi avanti. Il successo è una giusta iniezione di fiducia alle ragazze e all’intero ambiente Real Statte di cui ne avevamo bisogno. Dobbiamo sicuramente fare dei passi avanti sotto il profilo della velocità, della tecnica. Per il match possiamo dire che abbiamo giocato combattendo palla su palla. Quando parlo di tutte le ragazze intendo lo spirito di squadra che è emerso in queste ultime settimane: chi non gioca incita e sostiene senza alcuna invidia chi è in campo. Questa vittoria, ripeto, è per tutto l’ambiente Real Statte che sta vivendo un periodo particolare ma che sicuramente saprà ritrovare la sua serenità con tutti i suoi interpreti”.

