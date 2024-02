Red Bull Cliff Diving World Series a Polignano a Mare il 29/30 giugno

In occasione della Borsa Internazionale del Turismo (BIT), è stata rivelata la notizia tanto attesa: la Red Bull Cliff Diving World Series, rinomato campionato internazionale di tuffi da grandi altezze, farà ritorno a Polignano a Mare il 29-30 giugno 2024.

L’iconica tappa italiana, incastonata in cima a una scogliera calcarea affacciata sul mare, sarà teatro per l’undicesima volta delle audaci acrobazie dei 24 high diver in gara, che attendono entusiasti di sfidarsi nella pittoresca località dell’Adriatico.

Nella sua quindicesima edizione, la Red Bull Cliff Diving World Series vedrà atleti, uomini e donne, lanciarsi da piattaforme poste a 27 e 21 metri. Un vero “volo in caduta libera” caratterizzato da volteggi e acrobazie a velocità vertiginosa di 85 km/h in soli 3 secondi di caduta libera verso le acque sottostanti.

Questo spettacolo straordinario, che porta la bellezza di Polignano a Mare e della Puglia su scala mondiale, è realizzato in collaborazione con la Regione Puglia, l’Assessorato al Turismo e Pugliapromozione.

Gianfranco Lopane, assessore al turismo della Regione Puglia, ha dichiarato che l’evento contribuirà a promuovere la Puglia come destinazione turistica di primo piano, offrendo un’esperienza straordinaria a residenti e visitatori. Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia, ha sottolineato come gli alti tuffi a Polignano siano diventati un evento simbolo della Puglia, enfatizzando i valori legati al mare e allo sport popolare. Luca Scandale, dg di Pugliapromozione, ha evidenziato l’importanza del turismo sportivo per dialogare con un pubblico giovanile ed internazionale attraverso i media tradizionali e i social media.

La conferma della tappa italiana per il 2024 è stata annunciata in occasione della BIT di Milano, anticipando il calendario ufficiale: i nomi degli atleti in gara saranno rivelati nelle prossime settimane.

La Red Bull Cliff Diving World Series è molto più di un evento sportivo: è un connubio di eccellenze, un’occasione per celebrare la bellezza di Polignano a Mare e generare un impatto economico positivo sulla regione. Non resta che attendere il 29-30 giugno per assistere a un nuovo capitolo emozionante di tuffi da grandi altezze, mentre Polignano a Mare si prepara ad accogliere il mondo con il suo calore unico e la sua scenografia mozzafiato.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author