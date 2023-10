Futsal C/F: Real Statte, Conte e D’Ippolito nuove frecce sulle fasce

La campagna acquisti del Real Statte prosegue senza sosta e, allo scacchiere a disposizione di mister Tony Marzella, si aggiungono la laterale mancina Francesca Conte e il centrale Desiree D’Ippolito. Due firme che aggiungono esperienza al roster ionico.

Da parte di Conte traspare la voglia di dimostrare quanto è importante, senza paura, la maglia rossoblù: “Sento il dovere di dover far bene per questo club che negli anni e ancora tutt’oggi vanta una grande storia. Se lottiamo tutte per un unico intento arriveranno grandi soddisfazioni; certo non sarà facile e ci saranno molte sfide difficili da affrontare. L’ obiettivo principale è quello di crescere e conoscerci per far sì che si possa creare un bel gruppo ed andare avanti per una strada comune. Personalmente cercherò di dare il mio meglio e poter esprimere il mio gioco nella più totale serenità. Ai tifosi chiedo calore ed incitazione, fondamentali per sentircisempre con un uomo in più in campo”.

Desiree D’Ippolito, invece, non vede l’ora di scendere in campo per l’inizio della stagione: “Il Real Statte è una società seria ed ambiziosa nella quale poter crescere. La nostra è squadra che ha ampi margini di miglioramento e lavorando sodo sono sicura che potremmo toglierci diverse soddisfazioni; questo gruppo ha entusiasmo e tanta fame di vittorie. Personalmente posso sempre migliorare ed è lo stimolo principale che mi spinge a lavorare duro tutti i giorni, anche grazie ad uno staff estremamente professionale, molto competente e sempre disponibile. Invito i tifosi a venire nel palazzetto perché vivremo insieme momenti emozionanti e vogliamo trasmettervi la passione e il calore di questi colori”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp