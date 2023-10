Motori: Casarano Rally Team, in undici al 4° Slalom Torre Del Mito

Il 4° Slalom Torre del Mito è pronto ad andare in scena domenica 8 ottobre in Salento con doppia validità per la 4a zona Coppa Italia e per il Campionato Interregionale Puglia-Basilicata-Molise.

Alla gara, che assegnerà il Trofeo Città di Santa Cesarea Terme, il Casarano Rally Team schiera ben 11 punte con ambizioni di successo nelle varie classi e per qualcuno in particolare la chiara ambizione di aspirare alla Top Ten.

Fra questi sicuramente Francesco Marotta che sarà al via nella classe S5 del Gruppo Speciale Slalom con la sua Peugeot 106 S16, curata dalla factory siciliana Ferrara Motors, vettura con la quale ha già dimostrato un buon affiatamento nelle ultime uscite del tricolore Formula Challenge.

In gruppo A sarà invece Patrizio Forte a tenere in alto i colori del Casarano Rally Team con la Renault Clio Williams 2000.

Particolarmente rappresentato anche il gruppo N dove spicca la presenza di Paolo Garzia, poliedrico driver che spazia con successo dalle cronoscalate ai rally e qui potrà farsi valere con la Citroen Saxo VTS 1600, che cura personalmente.

Stessa vettura per il giovane under 23 Emanuele Sarcinella, reduce dal successo di classe al Rally Porta del Gargano che cercherà di affermarsi anche fra i birilli. Su Peugeot 106 di gruppo N sarà invece Mauro Longo ed a completare le file del Casarano Rally team l’altro under Mattia Primoceri che per l’occasione lascia il consueto ruolo del navigatore per passare al volante di una Renault Clio di classe 2000.

In 4 sono pronti alle sfide del gruppo Racing Start Plus e tre in particolare gareggeranno in RS Cup 1: l’Over 55 Ubaldo Castrioto su Opel Corsa Gsi, Pierpaolo Calò su Peugeot 106 e Luca Sarcinella su Citroen Saxo, mentre in Rs4 + prenderà il via Antonio Branca, pronto a riscattare lo stop immediato al Porta del Gargano, dove è uscito nel corso della 1^ Prova Speciale.

Completa la lista uno dei due partecipanti allo slalom con le Autostoriche, Fioravante Totisco che porterà in gara la bella Opel Manta Gse.

Il 4° Slalom Torre del mito entrerà si svolgerà tutto nella giornata di domenica 8 ottobre con le verifiche dalle ore 7.45 alle 9.45, si proseguirà con le ricognizioni alle 10.30 e subito dopo le tre manche di gara, al meglio delle quali sarà stabilita la classifica.

