Futsal B/M: New Taranto-Diaz Bisceglie 1-0, decide Lopes

La New Taranto conquista la sua sesta vittoria consecutiva e lo fa nello scontro diretto con la Diaz Bisceglie. I rossoblù rimangono in vetta ed allungano sulla quarta in classifica. Di Lopes l’unica rete del match.

Le due squadre si studiano e si affrontano a viso aperto, ma le occasioni degne di nota scarseggiano.

Ci provano prima i rossoblù con le conclusioni di De Risi e Di Pietro che trovano pronto Lopopolo. Poi risponde la Diaz da fuori con Filannino che colpisce il palo. Si va al riposo con il risultato di zero a zero.

Nel secondo tempo entra in campo una New Taranto più determinata, ma tutte le avanzate rossoblù vengono fermate dalle ottime parate di Lopopolo. Al 14’ la contesa si sblocca: Lopes, servito da Giannace, supera prima un avversario e poi l’estremo difensore ospite depositando in rete. Taranto ha l’occasione per raddoppiare qualche secondo dopo: Bottiglione se ne va sull’out di destra e mette in mezzo per Lopes che non ci arriva per un soffio. La Diaz risponde schierando il quinto di movimento e si fa pericolosa con un sinistro di Allyson che trova però sulla sua strada il compagno di squadra Alemao. Taranto non chiude ancora la contesa un minuto più tardi, quando De Risi colpisce il palo e Rosato da pochissimi passi non riesce a ribadire in rete. A 3’’ dalla fine viene espulso Filannino per aver fermato una chiara azione da rete che vedeva la stessa porta sguarnita.

La contesa termina senza altre emozioni con i rossoblù che ottengono la loro sesta vittoria consecutiva. Sabato prossimo gli ionici saranno ospiti del Noci.

NEW TARANTO-DIAZ BISCEGLIE 1-0

RETE: 14’ 00’’ st Lopes.

NEW TARANTO: Masiello, Smaltini, Di Pietro, Lopes, De Risi, Bottiglione, Rosato, Sessa, Teodoro, Giannace, Bueno, Isidoro. All.: Saverio Mascolo.

DIAZ BISCEGLIE: Di Benedetto, Pedone, Filannino, Cortellino, Allyson, Lopopolo, Rubini, Graziani, Divincenzo, Favaro, Di Pinto, Alemao. All.: Leopoldo Capurso.

ARBITRI: Ciro Cepollaro di Ercolano e Pierpaolo Calenzo di Formia. Cronometro: Carlo Tomasi di Taranto.

NOTE: Ammoniti: Allyson (D), Lopes (T), De Risi (T), Bueno (T), Di Vincenzo (D), Bottiglione (T), Lopolo (D), Filannino (D), Sessa (T), Masiello (T). Espulso:al 19’ st Filannino (D) per aver fermato una chiara azione da gol

