Club Scherma Taranto: Incetta di medaglie agli assoluti di spada

Strepitosa chiusura di questo gennaio 2023 costellato da intensi e importanti impegni agonistici per gli atleti del tecnico Camilo Bory Barrientos, maestro del Club Scherma Taranto con la prova di qualificazione interregionale Spada, che si è svolta a Bari domenica 29. Ancora una volta gli atleti jonici sono stati protagonisti di prestazioni che ne confermano lo spessore tecnico schermistico sempre più evidente in ogni competizione.

In modo particolare per la Spada maschile si è dominato letteralmente il podio, anche se è mancato l’acuto della Medaglia d’Oro per Giacomo Pizzolante, che dopo aver scavalcato in semifinale il suo compagno di sala Vincenzo Santilio, che conquista la Medaglia di Bronzo, subisce la battuta d’arresto in finale da Alberto Amenta del Club Scherma Lecce, ma grande soddisfazione per la Medaglia d’Argento di Pizzolante.

Medaglia di Bronzo anche per William Venza, fermato in semifinale proprio dal vincitore della prova e bilancio più che positivo per le competizioni che lo hanno visto impegnato in questo inizio d’anno. In base alla classifica ottengono il pass per la prova nazionale di zona che si svolgerà a Marzo a Montesilvano anche Federico Rodia e Antonio Salatino.

Ottimo risultato anche per la Spada femminile con la Medaglia d’Argento di Deva Pantaleo, un successo che risulta ancora più esaltante considerato che questa competizione era il debutto nella categoria Assoluti per la spadista del Club Scherma Taranto, che ha già ampiamente dimostrato il suo grande potenziale vista la sua giovanissima età.

Queste Medaglie devono essere da stimolo per continuare il lavoro che viene quotidianamente svolto in sala, dichiara la Presidente Antonella Putignano, ovviamente con grande entusiasmo, ma anche con l’umiltà e lo spirito di squadra che contraddistingue la mia società, merito indiscutibilmente del maestro Bory.

Condividi su...



Linkedin

email