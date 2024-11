Futsal B/M, Bernalda: Volpini: ‘Puntare su umiltà e sacrificio’

Brucia ancora la sconfitta rimediata a Casali del Manco dal Bernalda Futsal, non poche le recriminazioni per Gallitelli e compagni per la mole di gioco creata nell’arco della gara ma non concretizzata in “moneta sonante” in termini di realizzazioni.

A commentate la gara ci pensa il tecnico rossoblu Marcio Volpini: “Nella trasferta di Casali del Manco non siamo riusciti a raccogliere i frutti del lavoro svolto in settimana. Non siamo stati protagonisti di una gara splendida ma siamo riusciti a creare più occasioni rispetto ai nostri avversari senza riuscire a finalizzarle. Abbiamo peccato in concretezza inoltre dobbiamo migliorare in difesa dove siamo stati imprecisi in alcuni frangenti. Sono comunque fiducioso e convinto che i miglioramenti arriveranno con il lavoro quotidiano che svolgiamo durante gli allenamenti; dobbiamo migliorare la solidità difensiva e la concretezza sotto rete”.

La prova in Calabria non è tutta da “buttare” infatti lo stesso Volpini sottolinea gli aspetti positivi emersi dalla trasferta di Casali del Manco: “Ci sono aspetti e fasi di gioco di cui sono soddisfatto in particolare lo sviluppo della manovra ma ribadisco… Dobbiamo essere più concreti ed acquisire maggiore consapevolezza dei nostri mezzi. E’ chiaro che sabato scorso abbiamo patito la sconfitta ma, a mio avviso, abbiamo intrapreso la strada giusta perché i ragazzi stanno crescendo di giorno in giorno e stiamo giocando le partite a viso aperto. I miglioramenti arriveranno grazie alla nostra dedizione al lavoro, del resto i nostri ragazzi si stanno impegnando proprio nell’ottica del miglioramento quotidiano”.

La possibilità di riscatto per i lucani potrebbe giungere sabato prossimo quanto al PalaCampagna arriverà la neo promossa Aradeo. Sulle insidie del match Volpini sottolinea: “Abbiamo una grande opportunità sabato prossimo per raccogliere i frutti del grande lavoro svolto dai nostri ragazzi in settimana. Affronteremo l’Aradeo che ha raccolto dei buoni risultati fino ad oggi, loro hanno in squadra diversi elementi che conoscono bene la categoria anche se sono una matricola hanno impattato bene su questo campionato. Di sicuro dobbiamo avere la consapevolezza di potere conquistare la vittoria puntando su umiltà e sacrificio”.

