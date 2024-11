Futsal A/M, poker al Sandro Abate: prima vittoria per Manfredonia

Dopo un avvio di stagione segnato da buone prestazioni, ma pochi punti, il Vitulano Drugstore Manfredonia conquista finalmente la prima vittoria nel campionato di Serie A di futsal. Martedì 12 novembre, nel turno infrasettimanale al PalaScaloria, i sipontini superano la Sandro Abate di Avellino con un convincente 4-1, interrompendo la striscia positiva degli avellinesi.

Non c’è tempo, però, per rilassarsi: il Manfredonia dovrà trasformare l’entusiasmo di questa vittoria in energia per affrontare la sfida in trasferta contro la Pirossigeno Cosenza, sabato 16 novembre alle 20:45 al PalaCosentia. Il match, molto atteso, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.

Cronaca del match

Il primo tempo si è dimostrato meno vivace rispetto alle aspettative, con il Vitulano Drugstore solido in difesa ma inefficace in fase offensiva. A rompere l’equilibrio sono stati gli ospiti, con Gaio Gui che, sfruttando un rimpallo favorevole, ha battuto il portiere Ainsa con una conclusione precisa.

Nella ripresa, i padroni di casa sono usciti allo scoperto. Marco Belloni, su schema da calcio di punizione, ha segnato il suo primo gol in maglia biancazzurra, pareggiando i conti. La rimonta è stata poi completata dal capitano Mauro Canal, servito da Wilmer Cabarcas Ronaldo, abile nel ruolo di pivot. Gli ospiti hanno tentato il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma sono stati puniti da André Ferreira e ancora da Canal, scatenando l’entusiasmo del pubblico.

Con questa vittoria, il Manfredonia spera di aver dato una svolta alla propria stagione, mirando a consolidare i risultati nelle prossime sfide.

MANFREDONIA-SANDRO ABATE 4-1

Vitulano Drugstore Manfredonia: Portovenero (p), Ronaldo, Lucho, Manzella, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, André, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi.

Sandro Abate: Vitiello (p), Lavrendi, Galletto, Abate (c), Gui, Parisi (p), Kenji, Castaldo, Di Luccio, Giannattasio, Josema, Henry. All. Basile.

Arbitri: Giovanni Zannola di Ostia Lido, Antonio Dan Campanella di Venosa. Cronometrista: Amedeo Lacalamita di Bari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author