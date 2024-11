Futsal, A/2, New Taranto, caccia al tris di successi consecutivi

Dopo aver ottenuto due vittorie brillanti, la New Taranto vuole regalare un’altra gioia ai propri tifosi. Domani pomeriggio alle ore 15 (ingresso gratuito) al PalaMazzola la squadra di mister Dino Guarino ospiterà la Tombesi C5 nella 7^ giornata del campionato di Serie A2 Élite.

Il morale in casa rossoblù è decisamente migliore rispetto a sette giorni fa: i successi contro la Tip Power Futsal Ternana e l’AS Roma C5 hanno permesso alla compagine tarantina di scalare delle posizioni in classifica. L’entusiasmo è alle stelle nello spogliatoio tarantino, ma capitan Bottiglione e compagni non intendono fermarsi e sperano di conquistare i tre punti, per la terza volta in una settimana.

La posizione in classifica della Tombesi C5 non deve trarre in inganno: gli abruzzesi, ultimi in classifica, hanno ottenuto un solo punto nelle prime sei partite del torneo, ma avrebbero meritato indubbiamente dei punti in più. Reduci dal ko casalingo nel derby tutto abruzzese contro Pescara, la squadra di mister Morena proverà a fermare la truppa tarantina e trovare il primo successo stagionale.

A presentare la partita contro gli abruzzesi il pivot Lorenzo Rosato: «Questa è stata una settimana particolare, perché siamo scesi in campo nel turno infrasettimanale e domani giocheremo per la terza volta in sette giorni. Nonostante l’impegno di martedì con la Roma, abbiamo sfruttato al meglio le restanti sedute di allenamento per preparare questa sfida. Contro la Ternana ci siamo sbloccati psicologicamente: avevamo bisogno di conquistare la prima affermazione stagionale, adesso non vogliamo fermarci e desideriamo regalare ulteriori gioie ai nostri tifosi».

E sulla Tombesi, prossimo avversario, Rosato afferma: «Sarà una gara dura anche perché loro hanno un solo punto in classifica, ma hanno perso di misura contro la Lazio e il Pescara. Sicuramente venderanno cara la pelle. Per me sarà una partita particolare, in quanto ho giocato lì da ragazzo. Ma adesso voglio regalare tante gioie alla New Taranto e ai suoi tifosi. Spero che domani possano esserci tante persone a sostenerci in una sfida, per noi, fondamentale».

A dirigere l’incontro saranno i sigg. Fortunato Zangara di Roma 2 e Giuseppe Cundò di Soverato; cronometrista il sig. Francesco Decorato di Barletta. Calcio d’inizio alle ore 15, ingresso gratuito.

