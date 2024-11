Futsal C/1, Azzurri Conversano e Cus Bari, è tempo di derby

Si gioca al San Giacomo di Conversano il big match della decima giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5. Di fronte i padroni di casa degli Azzurri e i biancorossi del Cus Bari rispettivamente terzi e secondi in graduatoria alle spalle dell’attuale capolista Just Mola. Entrambe reduci da una sconfitta, le due compagini vanno a caccia dell’immediato riscatto con il chiaro obiettivo di non perdere ulteriore terreno rispetto alla prima della classe, chiamata ad affrontare un impegno ampiamente alla portata contro il Futbol Cinco Bisceglie. In casa conversanese ci sarà da fare i conti con diversi problemi di formazione. Mister Gianpiero Giliberti recupera Fabrizio Sciannamblo, ma sarà privo degli squalificati Andrea Gentile e Gianmarco Caradonna e dovrà attendere l’immediata vigilia del match per sciogliere i dubbi riguardanti le condizioni fisiche di Antonio Cannone e Karim Amrani. Sicuramente disponibile, invece, Renzo Renna (nella foto Just Mola), protagonista di un ottimo avvio di stagione e decisivo anche nel derby vinto due settimane fa contro la Volare Polignano: “Segnare e sentire il boato del nostro pubblico – spiega il numero 8 azzurro – è davvero emozionante, una scarica di adrenalina notevole per tutto la squadra. Il successo nel derby, però, adesso fa parte del passato e dobbiamo concentrarci sulla gara con il Cus Bari che sarà sicuramente difficile e complicata. Purtroppo dovremo fare a meno di un paio di elementi fondamentali per noi, ma sono certo che chi scenderà in campo darà il massimo per questa maglia e per il gruppo”. Gruppo che è di fatto il segreto di questo inizio di campionato a tratti sorprendente: “Il clima nello spogliatoio è stupendo, siamo tutti amici e ci piace stare insieme: questo è fondamentale per fare bene anche in campo. Sotto questo punto di vista non siamo affatto sorpresi dei risultati sin qui ottenuti, anzi vogliamo fare sempre meglio a partire dal match di sabato”. Al San Giacomo dirigono l’incontro Antonio Pedarra della sezione di Foggia e Simone Battista della sezione di Taranto. Al cronometro Claudio Pacucci di Bari. Fischio d’inizio alle ore 16.

