Futsal, A/2, Castellana attende Canosa

Sarà il Canosa A5 il prossimo avversario del Castellana C5 nel campionato nazionale di Serie A2 (gir. D). Davanti al pubblico amico del Pala Valle d’Itria, la banda di mister Andrea Rotondo proverà a mettersi alle spalle un mese particolarmente difficile, cominciato con il successo all’esordio contro l’Acri, ma proseguito con le sconfitte contro Lamezia, Canicattì, Messina e Monopoli. Un percorso, di fatto, analogo a quello dei canosini, vittoriosi solo sul campo della Gear Piazza Armerina alla seconda giornata e poi sempre ko al cospetto di Sammichele, Mazara, Bitonto e Acri. Classifica alla mano, dunque, la sfida è un vero e proprio scontro salvezza tra due formazioni determinate a risalire la china. In casa Castellana la sconfitta rimediata una settimana fa sul campo dell’Audace Monopoli ha lasciato in dote grande delusione, ma ha anche dato segnali importanti alla luce di una prestazione positiva per larghi tratti, malgrado un risultato che ha punito i bianco-blu ben oltre i loro demeriti. Contro i rossoblu mister Rotondo dovrà fare a meno dell’infortunato Pasquale Pedone, oltre a Banegas, ormai sul mercato e ufficialmente fuori dal progetto tecnico: “Per noi – spiega il tecnico castellanese – è una partita che ci deve vedere protagonisti e sulla quale puntiamo forte per un pronto riscatto da parte di tutti”. Sul fronte opposto, invece, l’ultimo passo falso interno ha portato al cambio di guida tecnica con Gigi Olivieri che in settimana ha preso il posto di Maurizio Di Pinto allo scopo di risollevare le sorti della compagine. Il neo tecnico sarà subito costretto a rinunciare allo squalificato Ghighini, ma può contare sulla qualità di un gruppo probabilmente costruito per obiettivi ben più nobili. Al Pala Valle d’Itria dirigono l’incontro Manuel Terracciani della sezione di Napoli e Lucio Coviello della sezione di Potenza. Al cronometro Antonio Vania di Barletta. Fischio d’inizio alle ore 16.

