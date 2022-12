Futsal B/M: Audace Monopoli, super vittoria Noci

Condividi su...

Meravigliosa prestazione esterna per la Kredias Audace Monopoli in quel di Noci per 8 reti a 3. Dopo la sconfitta di sabato scorso contro la Diaz, la squadra di mister Giacovazzo rialza subito la testa con una goleada nella non facile sfida contro il Futsal Noci.

I primi minuti del match sono da categoria superiore: neanche un minuto dal via, calcio di punizione battuto da Rodrigo, tocco verso Passiatore che supera Ritorno ed è 1-0. Pochi secondi dopo però i padroni di casa pareggiano con Pires. Passa poco più di un minuto e Baldassarre serve una palla perfetta per Rodrigo che tocca in rete e arriva l’1-2. Poco più tardi è proprio Baldassarre a segnare la rete dell’1-3. Al 6’ arriva l’1-4 di Minoia che ben piazzato sul secondo palo, poggia in rete il passaggio perfetto di Lapertosa. Il Noci non sta a guardare, ma Caramia è super attento e bravo a respingere su alcuni occasioni, salvando il vantaggio. All’11’ è ancora show Audace con l’1-5 di Lapertosa che insacca la palla in rete dopo una gran giocata di Juan Cruz. Nel finale i locali accorciano con il 2-5 di Lestingi.

Il secondo tempo comincia benissimo per l’Audace che dopo pochi secondi allungano sul 2-6 con la doppietta personale di Lapertosa su contropiede servito da Baldassarre. Il Noci prova a riaprire il match inserendo il quinto uomo di movimento, ma a segnare è sempre la squadra ospite con la prima storica marcatura di Juan Cruz, bravo a insaccare la palla in rete su azione di contropiede, e pochi minuti più tardi, con un colpo a porta vuota da centrocampo, arriva la sua prima doppietta personale. Nel finale arriva il 3-8 dei locali con Laera. Da segnalare anche il debutto di un altro promettente under 19, Menga.

Grazie a questo successo importantissimo, a due giornate dal termine del girone di andata, l’Audace è sola al quinto posto in classifica a quota 15 punti. Sabato bisognerà chiudere al meglio l’anno nell’ultima sfida del 2022 in casa contro il Bitonto.