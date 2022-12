Futsal B/M: New Taranto archivia pratica Salerno con 15 reti

Condividi su...

Linkedin email

Buona risposta della New Taranto dopo la sconfitta arrivata con la Dream Team Palo. I rossoblù archiviano la pratica Salerno con 15 reti: Rosato cala il poker, tripletta di Salvo, doppiette per De Risi, Di Pietro e Giannace. Arrotondano il risultato le marcature di Bottiglione e Lopes.

IL MATCH: Taranto dopo appena 20 secondi trova la marcatura del vantaggio con Bottiglione che servito da Lopes, batte Guariglia in diagonale. Il due a zero arriva con un destro potente e sotto l’incrocio di De Risi. Il tris viene firmato dal diagonale di Di Pietro, subito dopo è Lopes a siglare il quattro a zero. Passa qualche secondo e Taranto trova il quinto gol con il sinistro vincente di Giannace che esordisce al meglio con la maglia rossoblù. Prima della sirena di metà gara Rosato in mezza rovesciata deposita la sesta palla in rete. Nel secondo tempo la compagine granata cala, viste le poche rotazioni e Taranto mantiene alto il ritmo. Giannace, questa volta con il destro, firma la sua personale doppietta. L’ottava rete arriva ancora con De Risi che recupera una palla al limite dell’area ospite e poi scarica sotto la traversa la sfera. Salerno segna la rete della bandiera grazie ad una percussione di Melillo. Subito dopo Taranto trova il nove a uno con una azione ben orchestrata, Rosato davanti a Guariglia non sbaglia. Il decimo sigillo arriva su rigore realizzato da Salvo, nell’occasione tra gli ospiti è stato espulso Marino per aver preso la sfera con la mano volontariamente sulla linea di porta. Lo stesso Salvo poi sigla l’undicesima rete. Di Pietro firma la sua doppietta con un diagonale preciso. Rosato sigla altri due gol e cala il suo personalissimo poker. L’ultima rete del match porta la firma di Salvo. Archiviata la pratica Salerno i rossoblù si preparano al meglio per lo scontro diretto della prossima settimana con il Sammichele.

NEW TARANTO – ALMA SALERNO 15-1

RETI: Bottiglione (T), De Risi (x2 T), Lopes (T), Di Pietro (x2 T), Giannace (x2 T), Rosato (x4 T), Salvo (x3 T), Melillo (S)

NEW TARANTO: Bianco, Nappi, Lopes, D’Elia, Seesa, Salvo, De Risi, Bottiglione, Petrosino, Giannace, Rosato, Di Pietro. All.: Saverio Mascolo

ALMA SALERNO: Guariglia, Ginolfi, Marino, Taglianetti, Consiglio, Botta, Gochev, Melillo, Lopes, Apicella. All.: Pacileo

ARBITRI: Antonino Mandaradoni di Vibo Valentia – Rosy Sansostri di Paola. Cronometro: Paolo Laghetti di Taranto

NOTE: Ammoniti: Taglianetti (S), Nappi (T), Salvo (T), Giannace (T). Espulso:Marino (S)