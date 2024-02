Futsal B/F, WFC Grottaglie: Lacirignola ‘Qui per togliermi soddisfazioni’

“Sin dal primo allenamento mi sono trovata a mio agio, anche fuori dal campo, sembrava conoscessi già tutte le compagne”. È così che si presenta Valeria Lacirignola, appena entrata a far parte della famiglia della WFC Grottaglie.

“Nel nostro girone nessuna partita è scontata, il livello di attenzione deve essere sempre alto in modo da poterci togliere le soddisfazioni che questa squadra merita – aggiunge Lacirignola -. Coach Berardi? È uno dei più preparati sulla piazza. Lo conosco e so che prepara ogni allenamento in base all’avversario che si va ad affrontare, per cui ogni seduta è sempre stimolante. Sono contenta di averlo ritrovato”.

Concludendo, Lacirignola fa un excursus della sua carriera.“Il mio passato è ricco di esperienze, ma è a Fasano che ho vissuto la maggior parte della mia carriera: abbiamo vinto e perso campionati trionfando in Coppa Puglia. Lì ho fatto tutta la trafila da capitano, dalla Serie C alla A élite. Poi ho indossato le maglie di Femminile Molfetta e Città di Taranto. Testa, cuore e gamba, cerco di fare il possibile in ogni allenamento, di conseguenza in ogni partita”.

