Futsal, Audace Monopoli: l’U19 chiude il 2023 con un pareggio

Finisce 1-1 il derby al Pala D’Aprile tra le formazioni Under 19 del Volare Polignano e della Kredias Audace Monopoli, un pari che non accontenta due squadre che lottano per il primo posto in classifica.

Prima parte di gioco che si chiude sullo 0-0, con i gialloblu molto più attivi e sfortunati nel fallire un tiro libero con Cascione.

Nella ripresa pronti e via ed è subito vantaggio con la rete di Palmieri. L’Audace da quel momento cerca di gestire il vantaggio fino al quarto d’ora quando i padroni di casa trovano la rete del pari con un tiro imparabile dove Grimaldi non può far nulla. Finisce quindi in parità, con i gialloblu che probabilmente hanno disputato la migliore prestazione della stagione, calando un po’ nel finale e concedendo il pari.

La squadra di mister Lamanna chiude dunque un positivo 2023 e il girone di andata al quarto posto solitario a quota 16 punti e tornerà in campo domenica 7 gennaio per il match della prima giornata di ritorno in casa del Bulldog Capurso.

