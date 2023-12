Tennis, Pierluigi Basile, campione d’Italia U16, al Trofeo Tecsam di Martina Franca

Lo Sporting Club di Martina Franca si congratula con Pierluigi Basile fresco vincitore del Campionato Italiano under 16. Pigi, così lo conoscono tutti nella sua città, è stato allievo della scuola tennis diretta dal maestro Angelo Sforza tra il 2010 ed il 2021, anno in cui si è trasferito a Foligno, dove vive e si allena tutt’ora.

Nel match che gli ha dato il successo sul veloce indoor (greenset) del Circolo Tennis Rovereto, il favorito si è imposto sul numero due del seeding, Gabriele Crivellaro, per 75 62.

I due finalisti sono poi tornati in campo per il titolo del doppio (erano la coppia prima testa di serie) ma hanno ceduto 63 57 11-9 contro Alex Guidi e Riccardo Pasi, terzi favoriti del torneo.

«Complimenti a lui e alla sua famiglia – ha dichiarato il maestro Sforza – per i sacrifici fatti in questi anni e anche l’augurio che da qui possa partire adesso la scalata verso i vertici del tennis mondiale».

Proprio Pierluigi Basile sarà protagonista adesso sui campi di casa sua in quanto iscritto al torneo open maschile Trofeo Tecsam, in fase di svolgimento sui campi in terra battuta dello Sporting Clube che si chiuderà con la finale di fine anno in programma il 31 dicembre.

Sempre presso il circolo di contrada Giuliani, è giunto alle battute finali il torneo SAT riservato agli allievi più piccoli della scuola mentre da gennaio partirà la Web Cup, torneo dedicato ad amatori e agonisti che interessa tutti gli iscritti alla scuola tennis di Martina Franca.

Un finale di 2023 ricco di eventi e un inizio di 2024 che si avvia ad essere anch’esso di alto livello per lo Sporting Club, che si conferma, con l’exploit di Basile, fucina di talenti del territorio.

