Futsal B/F, la WFC Grottaglie torna alla vittoria: poker al Pucetta

La WFC Grottaglie torna alla vittoria in modo brillante, vincendo 4-2 contro il Pucetta in casa. Le pugliesi sono andate in vantaggio con Pegue nella prima metà, per poi raddoppiare con Marangione nella ripresa. Anche se il Pucetta ha riaperto la partita, le padrone di casa hanno siglato il tris ancora con Marangione e, nonostante il 2-3, Pegue ha chiuso il risultato.

“Avevamo preparato la gara nei minimi dettagli, ma siamo stati poco cattivi sotto porta e non sempre brillanti nel possesso palla – commenta coach Giancarlo Bernardi – La squadra inizia ad avere una sua identità credendo in determinati concetti: sono, però, consapevole che c’è ancora tanto da migliorare a livello individuale e collettivo”.

”Il Pucetta arrivava a questa sfida con un punto in più di noi, evidentemente nelle partite precedenti era riuscita a fare meglio rispetto alla mia squadra in un girone abbastanza equilibrato con un paio di squadre che al momento stanno dimostrando di avere una continuità di risultati superiore alle altre”.

WOMAN GROTTAGLIE-PUCETTA (1-0) 4-2

RETI: Marangione (2) e Pegue (2) per le padrone di casa; Sgravo e Di Berardino per le ospiti.

WOMAN GROTTAGLIE: Cordaro, Cacciapaglia, Linzalone, Calendi, Cazzolla, Giliberto, Marangione, Marzella, Pegue, Russo, Soloperto (K), Sportelli. Coach Bernardi.

PUCETTA: Tirelli, Michetti, Ferretti, Cataneo, Viscogliosi, Contestabile, Ditoro, Sgravo, Di Berardino (K). Coach Proietti.

Ammonite: Pegue (W.G.), Di Berardino (P).

