Anche per il 2024 Trani si conferma capitale italiana di vela. Dal 31 maggio al 2 giugno la città e il suo porto ospiteranno le 35 imbarcazioni più forti e competitive d’Italia per la nuova edizione della “Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts” 2024 valida anche come Campionato Nazionale d’area Adriatico Est Jonio.

Dopo il grande successo del 2023, la regata che ha visto sfidarsi i migliori equipaggi della vela d’altura dei circuiti nazionali e internazionali, torna a Trani per la sesta edizione in programma dal 31 Maggio al 2 giugno prossimi.

Con l’organizzazione consolidata della Lega Navale di Trani, sotto l’egida FIV e con il patrocinio di Regione Puglia, Capitaneria di Porto, Comune di Trani, UVAI, la Coppa dei Campioni, che si disputerà nelle acque su cui si affacciano lo storico borgo e la cattedrale di Trani, si conferma come uno tra gli eventi velici più importanti e competitivi sul piano nazionale. La Coppa dei Campioni 2024 sarà un evento sempre più legato alla città, da vivere a terra come in acqua.

Riservata a una flotta a numero chiuso con un massimo di 35 imbarcazioni partecipanti, tutte selezionate esclusivamente tramite invito per i risultati raggiunti nell’anno sportivo in corso, la Coppa dei Campioni è una sfida sportiva relativamente giovane ma che negli anni è cresciuta velocemente per prestigio e qualità dell’organizzazione e delle barche partecipanti. Di edizione in edizione, infatti, la regata ha continuato a crescere, diventando un palcoscenico di altissimo livello per le imbarcazioni più forti in grado di distinguersi su tutti i campi di regata, e oggi rappresenta una tappa fondamentale tra gli eventi velici più attesi in Italia e nel Mediterraneo.

Come di consueto la Coppa dei Campioni è valida anche come Campionato nazionale d’area Adriatico Est Jonio, come Campionato Zonale d’Altura Puglia – Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo, quest’anno giunto alla sua 30^ edizione e ai fini della classifica Trofeo Armatore dell’Anno 2024 – UVAI, nonché come Qualificazione per il Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2024 in programma a disputerà a Brindisi il 24 giugno del prossimo anno. La Coppa dei Campioni, sesta edizione, gode del patrocinio di Regione Puglia, Città di Trani, Uvai, Capitaneria di Porto Città di Trani. Main Sponsor Italia Yachts e Indeco.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp