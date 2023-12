Futsal B/M, Bernalda: Plati ‘Con Bisceglie sarà una gara intensa’

Dopo il turno di riposo del campionato, ritorna in campo il Bernalda Futsal rigenerato dalla prestigiosa vittoria nel derby con il Senise. Proprio da qui parte la “chiacchierata” con Alfredo Plati, presidente dei rossoblu: “I nostri giocatori hanno disputato una gara straordinaria, siamo contenti perché finalmente è emerso il carattere di questi ragazzi. Ovviamente, il lavoro paga sempre, i nostri atleti si sottopongono a 6-7 sedute di allenamento settimanale. Per tale ragione non mi sorprende vedere queste gare ad alta intensità e di un buon livello tecnico”.

Il futsal mercato è alle porte, anche se il club lucano ha giocato d’anticipo incastonando nel team rossoblu una “pietra preziosa” come Mario Gallitelli: ad ogni buon conto, il numero uno bernaldese lascia spazio a eventuali valutazioni per ulteriori rinforzi: “La Società è soddisfatta del lavoro dello staff e degli atleti per quanto abbiamo visto finora; di sicuro l’innesto di Mario Gallitelli è stato una chiave di volta per la nostra squadra perché era quello che mancava. Il mercato si aprirà il 1° gennaio e noi decideremo se intervenire ulteriormente per rinforzare la squadra, molto dipenderà dalla nostra partecipazione alla Coppa Italia”.

Ora, per l’ultimo turno del girone d’andata scenderà al PalaCampagna la Diaz Bisceglie, capolista del girone. Di sicuro un altro impegno probante per Gallitelli e compagni. Sulla sfida di sabato prossimo Plati afferma: “Mi aspetto una gara ad alta intensità perchè reputo la Diaz una delle formazioni candidate al salto di categoria. Loro hanno individualità importanti e giocatori esperti. Di sicuro mi aspetto una bella giornata di sport e una gara corretta tra due società amiche tra cui c’è grande rispetto”

