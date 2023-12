Futsal A2/M, Rodrigo Marques Jorge torna all’Audace Monopoli

Dopo circa quattro mesi di distacco dalla sua “casa”, Rodrigo Marques Jorge, classe 2001, torna a vestire la maglia della Kredias Audace Monopoli. Un protagonista indiscusso nelle ultime due stagioni dei gialloblu, con il doppio salto dalla C1 alla Serie A2 con oltre 150 reti segnate tra prima squadra e under, torna a disposizione di mister Giacovazzo.

Sono molto contento di essere tornato a Monopoli e all’Audace – dichiara Rodrigo – che per ben due anni è stata la mia famiglia. Sono felice sia nel riabbracciare la dirigenza che i componenti della squadra, e non ho esitato a dire di no.

Da questo mio ritorno ho grandi aspettative, sia per poter aiutare la squadra che di contribuire a salire sempre più, oltre a una mia personale crescita calcistica.

Ringrazio il presidente e il ds Somma per aver riposto nuovamente la fiducia in me nel poter aiutare la squadra in questo campionato così importante di Serie A2.

Un bel colpo di mercato da parte del ds Somma e dell’intera dirigenza gialloblu a inizio mercato invernale. Rodrigo sarà già a disposizione di mister Giacovazzo per il match di domani alle 16.00 contro il Taranto.

