Futsal A2/M, New Taranto a Monopoli per prolungare la striscia positiva

Si ritorna in trasferta. Dopo la bella affermazione del PalaMazzola contro il Dream Team Palo del Colle, la New Taranto C5 è pronta ad affrontare una nuova pugliese che si presenta sul proprio percorso. Domani pomeriggio alle ore 16 la squadra guidata da mister Angelo Bommino sarà ospite della Kredias Audace Monopoli nella sfida valida per l’8^ giornata del campionato di Serie A2 girone D.

La formazione rossoblù vuole mantenere l’imbattibilità e, soprattutto, la vetta della classifica. I rossoblù sono reduci dal successo interno per 4-2 ottenuto nello scorso weekend e vanno a caccia della settima vittoria in campionato. Capitan Bottiglione e compagni scenderanno in campo con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica per poter arrivare al big match contro Mascalucia nelle migliori condizioni psicologiche.

Dall’altro lato del campo la Kredias Audace Monopoli: la squadra guidata da mister Giacovazzo è stata sconfitta nell’ultimo turno per 10-8 contro l’Altetico Canicattì in una sfida combattuta, ricca di colpi di scena e ben giocata da entrambi i team. Decimi in classifica con cinque punti raccolti, frutto di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, la compagine gialloblù proverà a cercare il primo successo casalingo, avendo conquistato l’intera posta in palio solo nella sfida della 2^ giornata contro l’Ecosistem Lamezia.

A presentare la sfida il laterale Vincenzo Novellis: «Sarà una partita tosta, il Monopoli è una squadra davvero preparata: si trovano a metà classifica ma non dobbiamo sottovalutare l’avversario. Noi siamo primi e dobbiamo fare punti per allontanarci e prendere vantaggio dalle inseguitrici. Sicuramente sarà una gara ostica e rognosa, ma abbiamo fiducia nelle nostre potenzialità».

Arbitri della contesa i sigg. Andrea Pulimeno di Roma 1 e Raffaele Buonocore di Castellammare di Stabia; cronometrista il sig. Diego Ramires di Lecce.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp