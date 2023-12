Pallamano A2/F, Conversano a Chiaravalle per correggere errori

Ripartirà in terra marchigiana il campionato di Serie A2 Femminile per le ragazze di Giuseppe Brandi; dopo la sconfitta interna contro il Chiaravalle si è lavorato sodo in settimana per correggere gli errori e migliorare le alchimie di gioco tra le veterane e le giovanissime.

Alle porte un impegno su un campo sempre difficile contro una compagine che attualmente è a pari punti in classifica con la formazione biancoverde alle spalle della capolista Chiaravalle.

“Affrontare il Camerano l’anno scorso nella fase orologio è stata un’esperienza che ci ha fornito una chiara prospettiva sulla partita impegnativa che ci attenderà sabato – dichiara Paula Aftodor -. Dopo la sconfitta in casa, riprenderci non è stato facile, ma stiamo lavorando sugli errori commessi. Siamo cariche per dare il massimo e riscattare l’ultima prestazione”.

Inizio del match fissato per sabato 2 dicembre alle ore 16.00, direzione di gara affidata ai signori Vasile e Tempone.

