Futsal A2/M, New Taranto: 40 minuti per coronare sogno promozione

The last dance. Quaranta minuti di gioco al termine della stagione regolare, una sola partita da giocare e da vincere: la New Taranto Calcio a 5 è a un passo dal coronare un sogno lungo un intero campionato. Domani pomeriggio alle ore 16 la compagine guidata da mister Angelo Bommino affronterà al PalaFerraro la GEAR Piazza Armerina nell’ultima giornata del torneo di Serie A2, girone D.

Tre punti e la promozione in Serie A2 Élite in palio: la formazione rossoblù lo sa benissimo e, in settimana, si è preparata al meglio per la sfida che vale una stagione. Tutti a disposizione per il tecnico rossoblù Bommino, che potrà contare per la partita decisiva sull’intera rosa a disposizione. Taranto viene dal roboante successo per 11-2 sul Messina Futsal e, nonostante condivida la prima posizione in classifica con Canicattì, è assolutamente padrona del proprio destino: basterà vincere in terra siciliana per garantirsi l’accesso alla seconda serie.

Ma per poter festeggiare gli ionici dovranno avere la meglio, o quantomeno uscire dal campo con lo stesso risultato di Canicattì sul parquet di Sammichele, sulla GEAR Piazza Armerina. I siciliani nello scorso weekend sono stati sconfitti proprio da Canicattì per 10-3 ma, grazie al successo della New Taranto sul Messina, hanno già messo in cassaforte la matematica permanenza nel campionato di Serie A2 anche per la prossima stagione.

Una partita da vivere e disputare al massimo delle proprie potenzialità, come affermato dal laterale dei tarantini Lorenzo Giannace: «Sto vivendo la vigilia con la giusta concentrazione e un po’ di tensione, non vedo l’ora di scendere in campo. Contro la GEAR sarà decisivo subito l’approccio alla gara e la concentrazione: dovremo giocare con pazienza, senza farci prendere dall’ansia del risultato. Nonostante loro siano già salvi, mi aspetto ugualmente una battaglia: vorranno festeggiare la permanenza in Serie A2 e chiudere con un risultato positivo il campionato davanti ai propri tifosi. Noi siamo consapevoli di questo, perciò abbiamo preparato la sfida nei minimi dettagli».

A dirigere l’incontro tra la GEAR Piazza Armerina e la New Taranto saranno la sig.ra Natalia Bernardino di Terni e il sig. Pasquale Giaquinto di Ostia Lido; cronometrista il sig. Emmanuele Nazzareno Di Gregorio di Catania. Fischio d’inizio fissato alle ore 16.All’andata gli ionici si imposero per 5–4.

