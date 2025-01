Futsal A2/M, Miguel Garcia incanta al debutto con il Castellana

Tre assist in quaranta minuti per conquistare i tifosi del Pala Valle d’Itria. Miguel Angel Garcia Rubio, spagnolo classe 1994, non ha perso tempo nel suo esordio con la maglia del Castellana C5, mostrando subito esperienza, concretezza e qualità.

Il tecnico Andrea Rotondo, che aveva fortemente voluto l’ex Futsal Noci e Diaz Bisceglie, può dirsi soddisfatto: il nuovo acquisto ha brillato contro il quotato Futsal Mazara, confermandosi uno dei migliori in campo.

Già noto per essere stato eletto miglior giocatore della Serie B nella scorsa stagione con il Diaz Bisceglie, Garcia ha ribadito il motivo della sua fama. Mister Rotondo, che lo aveva allenato ai tempi del Noci, conosce bene le sue qualità tecniche e umane.

Intanto, il Castellana C5 non si ferma. Nonostante la pausa natalizia, la squadra ha continuato a lavorare per prepararsi alla ripresa del campionato prevista per l’11 gennaio contro la capolista Bitonto. Gli allenamenti sono stati affiancati da un’amichevole vinta 6-3 contro il Futsal Fasano, con un poker di Chiantera e le reti di Benedetti e Impedovo.

Il test ha permesso di mantenere il ritmo partita e di smaltire la cena di fine anno, tenutasi presso il ristorante Matarrese di Castellana Grotte. La squadra, sotto la guida attenta di Rotondo, punta ora a consolidare i progressi e prepararsi al meglio per la sfida contro Bitonto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author