Futsal A/F, Bitonto: ancora un big match col Tiki Taka

Archiviata la pausa natalizia, il Bitonto C5 Femminile torna in campo per il campionato di Serie A. Domenica 5 gennaio, alle 19:30, le neroverdi sfideranno il Tiki Taka Francavilla al PalaPansini di Giovinazzo, nel big match della dodicesima giornata.

Separate da soli due punti in classifica (23 per le abruzzesi, 21 per le pugliesi), le due squadre si sono affrontate in tutte le finali dei tornei nazionali degli ultimi mesi, rendendo questa sfida una vera classica del futsal femminile. Il risultato sarà cruciale per definire le teste di serie della Final Eight di Coppa Italia.

Le formazioni arrivano all’appuntamento con stati di forma diversi: il Bitonto, dopo la vittoria contro il Molfetta, vuole riscattarsi dopo la sconfitta contro la capolista Kick Off. Il Tiki Taka, invece, rappresenta una sfida ostica, come già dimostrato in Supercoppa.

Mister Marzuoli sottolinea l’importanza della gara: “Questa partita è decisiva per la posizione nella griglia di Coppa Italia, ma per andare avanti bisogna battere le big. Dopo un anno fantastico, con sette trofei in due anni, siamo pronti a dare battaglia in ogni partita.”

Lucilèia, capitano del Bitonto, guarda avanti con determinazione: “Siamo orgogliose di ciò che abbiamo conquistato, ma vogliamo continuare a vincere. Il nostro pubblico ci sostiene e faremo di tutto per regalare nuove emozioni.”

La sfida sarà diretta da Ugo Ciccarelli, con Matteo Ottaviani come assistente e Domenico De Candia al cronometro. Una gara che promette spettacolo e che potrebbe segnare un altro capitolo nella rivalità tra queste due grandi squadre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author