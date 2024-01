Futsal A2/M, la New Taranto soffre ma la spunta su Armerina

Un successo importante, una vittoria che consente di chiudere il girone d’andata in vetta alla classifica da imbattuti: la New Taranto C5 lotta, soffre ma vince per 5-4 lo scontro dell’11^ giornata del campionato di Serie A2, girone D, contro la GEAR Piazza Armerina. Grazie ai tre punti conquistati sul parquet amico, gli ionici si laureano virtualmente campioni d’inverno e avranno a disposizione il fattore campo a favore negli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie A2.

Una partita ricca di insidie, come previsto sin dalla vigilia. La sfida è subito maschia e combattuta: i rossoblù sfiorano il vantaggio con capitan Bottiglione ma la conclusione si stampa sul palo. Piazza Armerina trova il gol dello 0-1 dopo pochi secondi dall’azione degli ionici: Caro Barroso ribadisce in rete un diagonale di Noto e porta avanti gli ospiti. I siciliani raddoppiano subito con una conclusione vincente di Sequeiros Teixeira.

Taranto ha l’opportunità di dimezzare lo svantaggio con un calcio di rigore conquistato da Di Pietro: dal dischetto, però, Giannace si fa ipnotizzare dall’estremo difensore Castronovo. Il portiere della GEAR non può nulla, però, su Rodrigo: il brasiliano piazza il tap-in vincente su soluzione dello stesso Giannace, accorciando le distanze (1-2).

Mister Bommino si gioca la carta Murilo, nonostante le condizioni non ottimali del giocatore. La partita vive di diverse interruzioni per alcuni cali di tensione al PalaMazzola, ciò spezza anche il ritmo delle due squadre. Una bella triangolazione tra Bottiglione e Rodrigo permette a quest’ultimo di siglare, con il sinistro, il gol del 2-2. Il match vive di momenti di alta tensione, con diversi giocatori che finiscono sul taccuino dei cattivi dei direttori di gara. Piazza Armerina non accusa il colpo del pareggio, anzi: i siciliani si riportano avanti con l’assist perfetto di Tamurella per la deviazione vincente in spaccata di La Monica, trovando il 2-3 a un minuto dall’intervallo. Ma negli ultimi secondi ancora Rodrigo, stavolta di tacco, devia in rete una conclusione di Quinto per il 3-3, punteggio sul quale vanno al riposo le squadre.

Pronti via nella ripresa e Piazza Armerina si riporta in vantaggio con Noto, bravo a spedire in rete un pallone vagante rimasto in area di rigore. Taranto pareggia i conti, nuovamente, con una palla recuperata da Murilo: il servizio è perfetto per Rodrigo che si accentra e col sinistro realizza il gol del 4-4.

I rossoblù completano la rimonta con Di Pietro: il giocatore dei tarantini calcia al volo su corner battuto da Murilo e realizza il 5-4. La partita si innervosisce, vengono espulsi Murilo e Caro Barroso per delle reiterate scorrettezze. Piazza Armerina si gioca la carta del portiere di movimento ma non basta per pareggiare i conti: la New Taranto soffre ma si impone per 5-4, chiudendo il girone d’andata da imbattuta e da capolista.

Al giro di boa, la New Taranto ha conquistato anche l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie A2: i rossoblù scenderanno in campo martedì 23 gennaio contro il Sammichele 1992, prossimo avversario degli ionici sabato 13 gennaio al PalaMazzolanella sfida valevole per la 12^ giornata di ritorno. Calcio d’inizio fissato alle ore 15.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp