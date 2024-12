Futsal A2/M Élite, New Taranto beffata allo scadere: 4-4 col Molise

La New Taranto non riesce a portare a casa l’intera posta nella sfida dell’8^ giornata al PalaMazzola. I rossoblù vengono fermati sul 4-4 dalla LaborvetroCLN Cus Molise, che agguanta il pareggio a fil di sirena grazie a un gol di Lucas.

La partita si dimostra subito combattuta: il Cus Molise parte aggressivo, ma è la New Taranto a sbloccare il match con Lopes, abile a deviare in rete un tiro-cross di Giannace. Il vantaggio dura pochi secondi: Palmegiani approfitta di una palla vagante in area e sigla l’1-1. Gli ospiti prendono fiducia e, al 13’, De Nisco ribalta il risultato con una rete sugli sviluppi di una rimessa laterale. Gli ionici reagiscono e trovano il pareggio al 18’ con Di Pietro, fissando il punteggio sul 2-2 al termine del primo tempo.

Nella ripresa la partita resta accesa. La New Taranto si porta sul 3-2 grazie a una girata di De Risi su assist di Chimanguinho, ma il Cus Molise risponde immediatamente con De Nisco, servito da Lucas. Il match si infiamma: i padroni di casa passano nuovamente in vantaggio con un tiro libero di Bottiglione, sfruttando il bonus falli degli ospiti. Tuttavia, sul gong, arriva la doccia fredda per i rossoblù: Lucas trova il gol del definitivo 4-4.

Con questo risultato, la New Taranto allunga a sei la striscia di risultati utili consecutivi, mantenendo il terzo posto in classifica con 15 punti. Sabato prossimo, alle ore 16, gli uomini di mister Guarino affronteranno il Defender Giovinazzo in un’altra sfida cruciale.

