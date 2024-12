Futsal B/F, una WFC Grottaglie inarrestabile cala un altro poker

La WFC Grottaglie prosegue la sua marcia trionfale e supera agevolmente la Virtus Cap San Michele con un netto 4-0, consolidando il secondo posto in classifica.

La sfida, tutt’altro che semplice contro un’avversaria esperta e compatta, è stata dominata dalle biancoazzurre fin dai primi minuti. Il primo tempo si chiude sul 2-0 grazie alle reti delle ritrovate Di Sanza e Carrubba. Nella ripresa, le argentine Giovarruscio e Tieppo arrotondano il risultato, chiudendo definitivamente i giochi.

Autrice del primo gol, Sharon Di Sanza ha commentato così la gara: “È stata una partita abbastanza equilibrata, ma la conoscenza delle caratteristiche del nostro avversario ci ha dato un grande vantaggio, permettendoci di affrontare la sfida con maggiore sicurezza. Siamo riuscite a tenere il controllo e a esprimere il nostro gioco senza mai soffrire”.

Riguardo al secondo posto in classifica, Di Sanza ha aggiunto: “Questa posizione ci dà consapevolezza della nostra forza. L’obiettivo è mantenere alta la concentrazione e puntare al massimo in ogni partita per rimanere nei vertici della graduatoria”.

Sul suo ritorno a Grottaglie, l’attaccante si è detta entusiasta: “Conoscevo già l’ambiente, alcune compagne di squadra e lo staff. Non ho avuto dubbi nel tornare. L’obiettivo è crescere tatticamente e tecnicamente, ma soprattutto vincere”.

WFC Grottaglie-Virtus Cap San Michele 4-0

Marcatrici: Di Sanza, Carrubba, Giovarruscio, Tieppo

WFC Grottaglie: Cordaro, Trumino, Linzalone, Carrubba, Di Sanza, Giliberto (K), Giovarruscio, Lacirignola, Marangione, Pegue, Pulli, Tieppo. Coach: Bommino.

Virtus Cap San Michele: Antonaci, Barile, Cangiano, Carriero, Defilippis, Fatiguso, Gigante, Loiacono, Mancini, Mazzuoccolo, Pugliese (K), Susca. Coach: Berardi.

Ammonita: Pugliese (S.M.).

