Futsal A2/M, Castellana: vittoria e spettacolo al Pala Valle d’Itria

Terzo risultato utile consecutivo e seconda vittoria interna di fila per il Castellana C5, che nell’ottava giornata del campionato nazionale di Serie A2 (gir. D) supera il Sammichele con un combattuto 5-3. Davanti a una cornice di pubblico gremita al Pala Valle d’Itria, i biancoblu salgono a quota dieci punti in classifica, a sole due lunghezze dalla zona playoff.

La partita

Con tutti gli effettivi a disposizione per la prima volta in stagione, mister Andrea Rotondo schiera inizialmente Paolo Rotondo, Ritorno, Chiantera, Benedetti e Achille. Il Sammichele risponde con Di Vagno, Detomaso, Lenoci, Campagna e Juanillo. La gara inizia a ritmo elevato con occasioni da entrambe le parti, ma è Lenoci al 13’ a sbloccare il risultato per gli ospiti.

Il Castellana non si scompone e trova il pari al 15’ grazie a una punizione di capitan Rotondo. Dopo il nuovo vantaggio ospite firmato Juanillo al 17’, Chiantera rimette tutto in equilibrio poco prima dell’intervallo: 2-2.

Nella ripresa la squadra di casa spinge sull’acceleratore. Al 3’, Masi porta avanti il Castellana, ma Benedetti risponde dopo appena dieci secondi. Lo stesso Benedetti diventa protagonista assoluto: al 7’ firma il primo vantaggio biancoblu e, nel finale, chiude il match con il gol del definitivo 5-3.

L’espulsione di Detomaso a due minuti dalla fine agevola la gestione del risultato da parte del Castellana, che esce tra gli applausi di un pubblico entusiasta.

Castellana C5-Sammichele 5-3 (p.t. 2-2)

Castellana C5: Ritorno, Console, Baldo, Pedone, Rotondo, Satalino, Vitto, Benedetti, Laselva, Chiantera, Achille, Montrone. All. Andrea Rotondo.

Sammichele: Di Vagno, Linzalone, Campagna, Detomaso, Fuentes, Juanillo, Palatella, Lenoci, Marsico, Masi, Gasparro, Spinelli. All. Francesco Mallardi.

