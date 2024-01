Futsal A2/M: col primo ko stagionale la New Taranto perde la vetta

Dura tredici giornate l’imbattibilità della New Taranto C5. La squadra di mister Bommino subisce il primo ko stagionale mano del Futsal Bitonto, che espugna il PalaMazzola nel match valido per la 14a Giornata del Girone D del campionato di Serie A2.

La formazione rossoblù è apparsa più nervosa rispetto alle precedenti uscite e, per la prima volta nell’intero torneo, non è riuscita a rimontare gli avversari. Grande merito al Bitonto, che ha disputato una partita gagliarda sfruttando al meglio alcune situazioni di gioco.

Pronti via, e Taranto si ritrova subito sotto: passano esattamente nove secondi dal fischio d’inizio, Banegas si presenta tutto solo dinanzi a De Risi, serve con un pallonetto Castillo che di testa sigla il vantaggio bitontino. Gli ionici accusano il colpo e rischiano lo 0-2 dopo pochi istanti di gioco con Ferdinelli, ma De Risi risponde presente salvando la propria porta.

È la squadra di coach Di Bari a rendersi pericolosa nei primi minuti: Castillo colpisce il palo prima di una piccola reazione dei padroni di casa con Bottiglione, che però trova soltanto l’esterno della rete. Taranto prova ad alzare i giri del motore, ma subisce il colpo dello 0-2: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Solimini riceve da Ferdinelli e scaglia un bolide imparabile per l’estremo difensore De Risi. La nuova reazione degli ionici è nella conclusione di Giannace che termina sul palo, ma all’intervallo il punteggio è di 0-2.

La New Taranto cerca di ripartire con più convinzione facendosi vedere diverse volte dalle parti di Di Benedetto, ma il portiere del team bitontino è in una giornata super e lo dimostra. Nel momento di maggior sforzo degli uomini di Bommino, il Bitonto colpisce ancora: il tiro di Giannace viene respinto dalla retroguardia biancoverde, si innesca una preziosa ripartenza con Decillis che non perdona e sigla lo 0-3.

Il gol di Murilo Miani, bravo a rubare palla e a mettere nel sette, dà nuova forza e fiducia al Taranto, che si gioca la carta del quinto di movimento, anche se la scelta non paga. Il poker del Bitonto arriva allo scadere con l’estremo difensore Di Benedetto che manda in porta la sfera col sinistro e corre a festeggiare con la propria squadra: finisce 1-4 con la New Taranto che subisce il primo stop stagionale.

I rossoblù, complice la vittoria dell’Atletico Canicattì sul Città di Palermo per 12-5, scivolano al secondo posto in classifica. Nel prossimo weekend un turno di riposo per gli ionici, a causa degli impegni della Nazionale Italiana. Si ritornerà in campo sabato 10 febbraio nello scontro diretto al vertice tra Canicattì e Taranto: una sfida assolutamente da non sbagliare per continuare a nutrire le speranze di promozione diretta e di vittoria del campionato.

