Futsal C1/M, Azzurri Conversano: ko casalingo con capolista Aradeo

Si interrompe contro la capolista Aradeo Calcio a 5 la striscia positiva degli Azzurri Conversano. Nella diciottesima giornata del massimo torneo regionale la formazione del presidente Mino De Girolamo cade davanti al pubblico amico del PalaSanGiacomo e assapora per la prima volta in questo 2024 il gusto amaro della sconfitta. Dopo un primo primo tempo tutto sommato equilibrato e chiuso in perfetta parità, i salentini dilagano nella ripresa andando a conquistare tre punti che consolidano il primato in classifica.

LA GARA – Senza Caradonna, Francesco Chiaffarato si affida inizialmente a Tasso, Detomaso, D’Alessandro, Gutierrez e Cannone, mentre dall’altra parte mister Di Serio punta forte sulla voglia di rivalsa dei suoi reduci dalla sconfitta casalinga contro il Brindisi rimediata a pochi giorni dal trionfo in Coppa Italia regionale.

Nel primo tempo la gara scivola via sui binari dell’equilibrio con l’Aradeo che prova a sfruttare il maggior tasso tecnico a propria disposizione. Dopo un rigore parato magistralmente da Tasso, i salentini passano in vantaggio ad un minuto dall’intervallo con Tundo. La reazione del Conversano, tuttavia, non si fa attendere e ci pensa capitan Detomaso a 15 secondi dal riposo a ristabilire le distanze grazie ad una sassata che si insacca alle spalle di Mengatto.

Nella ripresa Chiaffarato ripropone lo stesso quintetto che aveva cominciato il match, ma a fare la differenza è lo spirito con cui la capolista torna in campo. Bastano pochi minuti, infatti, all’Aradeo per mandare in archivio la pratica e mettere in cassaforte il successo del PalaSanGiacomo. Tundo, Ripol e Zizzari spengono ogni velleità conversanese e indirizzano irrimediabilmente i tre punti verso il Salento quando manca più di un quarto di gara al suono della sirena. Sul parziale di 4-1, per il Conversano c’è ben poco da fare, anzi prima del fischio di chiusura è ancora Tundo ad andare a segno e a siglare la rete del definitivo 5-1 con cui si chiude la contesa.

Per gli Azzurri, dunque, una sconfitta amara soprattutto in virtù dei gialli comminati a Detomaso, D’Ecclesiis e Cannone che, diffidati e ammoniti nel corso della gara, saranno costretti a saltare il derby di sabato prossimo in casa della Just Mola.

Azzurri Conversano – Aradeo 1-5 (p.t. 1-1)

Azzurri Conversano: Tasso, Masi, Bientinesi, D’Ecclesiis, Mastrangelo, Lemonache, Gutierrez, Detomaso, D’Alessandro, Sciannamblo, Cannone, Resta. All.: Francesco Chiaffarato.

Aradeo C5: Zizzari, Blaco, Nefari, Tundo, Taccone, Colizzi, Ripol, Finamore, Lacerda, Mengatto, Andronico, Carbone. All.: Cosimo Di Serio.

