Bari, WWF inaugura l’’Oasi in ospedale’ al Giovanni XXXIII

Giovedì 16 maggio, alle 12.00, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari inaugurerà la sua “Oasi in Ospedale” realizzata in collaborazione con il WWF Italia, presso il presidio ospedaliero pediatrico Giovanni XXIII.

L’inaugurazione sarà un’occasione per mostrare il progetto “Oasi in Ospedale”del WWF Italia, che mira a migliorare il benessere dei pazienti ospedalizzati attraverso la creazione di spazi verdi all’interno della struttura.

Gli spazi dedicati alle Oasi in Ospedale sono progettati avendo in mente, oltre gli obiettivi educativi, anche e soprattutto quelli terapeutici e riabilitativi. Il progetto prevede anche un percorso di formazione accompagnato da un manuale con proposte laboratoriali e esperienziali da svolgere nell’Oasi, a cura dell’Ufficio Educazione e Formazione del WWF Italia, per docenti delle scuole nell’ospedale e per il personale della struttura.

L’inaugurazione sarà un’opportunità per esplorare l’Oasi, conoscere il suo scopo e l’impatto positivo che avrà sulle vite dei giovani pazienti. Sarà inoltre un momento per ringraziare coloro che hanno contribuito al suo successo e per celebrare la solidarietà e la collaborazione che hanno reso tutto questo possibile.

L’appuntamento è per giovedì 16 maggio alle 12.00 all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII (Via Amendola 207, 70100 Bari).

All’inaugurazione parteciperanno:

Antonio Sanguedolce, direttore generale del Policlinico di Bari

Livio Melpignano, direttore medico di presidio Giovanni XXIII

Martina Alemanno, Responsabile Educazione, WWF Italia

Lara Marchetta, Delegato WWF Puglia

Lucia Schinzato, Presidente WWF Levante Adriatico

Maria Panza, Educatrice Ambientale, WWF Levante Adriatica

