Futsal A2/M, Castellana sfida Messina: Rotondo: ‘Nessuna gara scontata’

Voltare pagina dopo le due sconfitte consecutive rimediate nelle trasferte in casa di Ecosistem Lamezia Terme e Atletico Canicattì: la mission del Castellana C5 alla vigilia della quarta giornata del campionato nazionale di Serie A2 (gir. D) è abbastanza chiara.

Nel pomeriggio di sabato 2 novembre, le porte del Pala Valle d’Itria riaprono dopo ben tre settimane e ad attendere Marco Ritorno e compagni ci sarà il Messina Futsal compagine che attualmente affianca i biancoblu in graduatoria con tre punti all’attivo e che, proprio come i castellanesi, è reduce da due passi falsi di fila dopo aver cominciato la stagione con un successo all’esordio.

In casa Castellana gli ultimi ottanta minuti di gioco hanno lasciato in dote spunti differenti: in Calabria i ragazzi di Andrea Rotondo hanno offerto una prestazione gagliarda perdendo di misura, ma uscendo dal campo a testa altissima, mentre in Sicilia, dopo un buon primo tempo, i castellanesi si sono sciolti nella ripresa cedendo il fianco alla forza di un Canicattì che, va sottolineato, punta a recitare un ruolo da protagonista nel torneo.

Classifica alla mano, dunque, la sfida contro i peloriani assume le sembianze di un vero e proprio scontro diretto e mette in palio punti importanti: “Sicuramente in un campionato difficile come questo – spiega mister Rotondo – sfruttare al meglio il fattore campo è fondamentale. Noi proveremo a farlo anche se siamo consapevoli che il Messina è un avversario ostico e che in queste categorie non ci sono partite semplici. In settimana abbiamo analizzato con le ultime gare, soprattutto l’ultima, e abbiamo provato a correggere gli errori commessi allo scopo di ripartire nel migliore dei modi davanti al nostro pubblico”.

Al Pala Valle d’Itria dirigono l’incontro Fabio Talaia della sezione di Policoro e Massimiliano Rasia della sezione di Bassano del Grappa. Al cronometro Giuseppe Squicciarini di Bari. Fischio d’inizio alle ore 16.

