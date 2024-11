Futsal B/F, WFC Grottaglie: esame in casa della Soccer Altamura

La WFC Grottaglie ha iniziato la stagione con il piede giusto e si prepara a una sfida difficile in casa della Soccer Altamura. Ciro Dequarto, preparatore atletico, ha commentato con entusiasmo la recente vittoria contro la New Real Rieti: “La partita di domenica mi è piaciuta molto, soprattutto perché abbiamo avuto la meglio contro una squadra ben organizzata e strutturata. Le nostre giocatrici hanno dimostrato grande tenacia, continuando a lottare anche dopo un primo tempo sofferto. Nella ripresa sono state a tratti inarrestabili”.

Il gruppo: “La squadra riflette il lavoro attento del tecnico Bommino e dello staff, che curano ogni minimo dettaglio e non si arrendono mai, superando qualsiasi ostacolo”.

La Soccer Altamura: “Domenica affronteremo una squadra solida, che già nella scorsa stagione ha dimostrato il suo valore. È un avversario ben costruito, in grado di ambire ai vertici della classifica. Noi saremo pronti e concentrati, facendo il possibile per non concedere spazi”.

