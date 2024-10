Futsal A2/M, Castellana: ingaggiato Cosimo Satalino

Sta per concludersi la quarta settimana di preparazione atletica in casa Castellana C5 con l’esordio assoluto nel campionato nazionale di Serie A2 che appare sempre più vicino. Tra una settimana saranno i calabresi dell’Acri a tenere a battesimo la banda di Andrea Rotondo in una sorta di déjà-vu della stagione passata nel corso della quale biancoblu e rossoneri si contesero il primato del girone G di Serie B.

Il tecnico di Conversano conosce la forza dei cosentini e anche per questo negli ultimi giorni ha preteso dai suoi massimo impegno e concentrazione: “Stiamo migliorando di condizione giorno dopo giorno anche perché abbiamo aumentato l’intensità degli allenamenti per arrivare in forma alla prima di campionato. Rispetto alla scorsa annata abbiamo rinnovato gran parte del roster per cui dobbiamo approfittare di questa fase precampionato anche per migliorare e consolidare l’amalgama di squadra”.

Un obiettivo perseguito anche in occasione dell’amichevole disputata contro l’Altamura persa per 3-2: “E’ stato un test utile per capire a che punto siamo e quali sono gli aspetti su cui andare lavorare in questi ultimi giorni che ci separano dall’inizio ufficiale della stagione”.

La sfida con i murgiani è stata anche l’occasione per vedere all’opera Cosimo Satalino, laterale classe 1998 con un passato nelle giovanili del Monopoli Calcio: “Sono contento ed entusiasta di questa nuovissima avventura che mi aspetta e consapevole di dover impegnarmi più degli altri visto che è il mio primo anno nel futsal. Non vedo l’ora cominciare”, ha spiegato l’atleta polignanese.

Intanto mercoledì si è disputato il turno inaugurale del girone T di Coppa della Divisione con gli Under 23 castellanese che sono stati battuti per 5-1 in casa dell’Itria Football Club. Sabato invece è in programma la seconda giornata e per i ragazzi di mister Cervellera ci sarà da sfidare i pari età del Bernalda Futsal tra le mura amiche del Pala Valle d’Itria di Castellana Grotte che torna finalmente disponibile do

