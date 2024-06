Futsal A/M, Vitulano Drugstore Manfredonia: saluta Davide Moura

La Vitulano Drugstore Manfredonia annuncia ufficialmente che Davide Cláudio Rei Moura non farà parte della squadra per la stagione 2024-25.

Arrivato la scorsa estate come uno dei primi elementi del nuovo gruppo, il lusitano ha indossato la fascia da capitano trascinando la squadra con la sua esperienza e le sue prestazioni di alto livello. Sebbene non abbia giocato la finale di Faenza, è stato lui a sollevare il trofeo della promozione in Serie A, confermando il suo ruolo di leader.

Al centrale portoghese il sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati nella stagione appena conclusa e i migliori auguri per il futuro.

