Futsal A/M, Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo prima conferma

Il Vitulano Drugstore Manfredonia annuncia la riconferma di Wilmer Cabarcas Torres, noto come Ronaldo, primo tassello della rosa per la stagione 2024/25. Questo segna un passo fondamentale per l’obiettivo di mantenere la squadra in Serie A.

Ronaldo, protagonista indiscusso della promozione in Serie A, ha segnato 29 gol nella stagione 23/24 in Serie A2 Élite. Classe ’94, pivot dotato di grande forza fisica e abilità tecniche, è un giocatore offensivo completo, capace di creare pericoli in ogni momento della partita.

Dopo successi in patria con club come Tigres e Caracas, e numerose partecipazioni alla Copa Libertadores con diverse squadre, tra cui il Peñarol in Uruguay, Ronaldo ha esordito in Europa con il Nantes MF in Francia. Ha poi giocato in Italia con il Modena Cavezzo in Serie A2, seguito da un’esperienza al Pendekar United in Indonesia. Nell’estate del 2023 è arrivato al Vitulano Drugstore Manfredonia.

Oltre ai successi con i club, Ronaldo è una figura chiave della Nazionale Venezuelana e parteciperà al Campionato Mondiale in Uzbekistan nel 2024.

Presto saranno pubbliche le dichiarazioni di Ronaldo, attualmente in ritiro con la Nazionale, riguardo il suo rinnovo con i sipontini.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author