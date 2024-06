Futsal A/M, Vallarelli lascia il Vitulano Drugstore Manfredonia

Il Vitulano Drugstore Manfredonia ha annunciato che Simone Vallarelli non farà parte della rosa per la stagione 2024-25.

Estremo difensore di Terlizzi, Vallarello è stato un elemento fondamentale del gruppo nella scorsa stagione, distinguendosi per affidabilità e preziosa presenza in svariate circostanze. Le sue parate e la sua esperienza hanno contribuito in maniera significativa alla promozione in Serie A.

La società rivolge al portiere un sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la stagione appena conclusa, augurandogli i migliori successi per il futuro.

