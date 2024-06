Corsa in Montagna, a Gagliano del Capo la 13^ edizione del “Trofeo Ciolo”

GAGLIANO DEL CAPO – Già sede dei Campionati Italiani di Corsa in Montagna a Staffetta, andati in scena il 15 ed il 16 giugno, Gagliano del Capo ha accolto la XIII edizione del “Trofeo Ciolo”, open race individuale e gara valida come quarta prova del Campionato Provinciale Individuale e di Società di Trail & Corsa in Montagna, manifestazione FIDAL organizzata dall’Atletica Capo di Leuca e patrocinata da più enti come Regione Puglia, Provincia di Lecce e diversi comuni salentini, tra cui quello ospitante di Gagliano del Capo.

A conquistare l’oro nella open race individuale l’atleta di casa Iran Panzetta e Gabriella Stea dell’ASD Atletica Gallipoli. Ilenia Lanzillotto ed Agnese De Luca dell’ASD Cursores si sono invece aggiudicate il titolo regionale femminile, primo posto al maschile per Francesco De Masi, Donato Chiarello e Rocco Bisanti, portacolori della Running Corsano. Campionesse regionali nei master, per l’occasione raggruppati in A, B e C, Piera Pastore e Fabiola Parlati della Podistica Parabita nel primo livello, Rosa Marra e Loreta Fasano del Club Correre Galatina nel gruppo B ed Anna Orlando con Laura Ingrosso per la Tre Casali nel gruppo C. Tra gli uomini trionfo per Emanuele Coroneo, Davide Spedicato e Luca Quarta della Podistica Magliese, nei master B è ancora Tre Casali con Luciano Panico, Gianluca Quarta e Gianluca Campa; nei master C l’unica società non salentina a vincere il titolo, la Pedone-Riccardi Bisceglie con gli atleti Vincenzo Palumbo e Mauro Grande.

