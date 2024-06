Cresce l’attesa per la prima edizione della “Corri Conversano”

La città di Conversano si prepara alla prima edizione della “Corri Conversano”, l’evento podistico organizzato dall’Atletica Conversano con il riconoscimento della Fidal Bari e il patrocinio del Comune di Conversano. Questa settimana, la base operativa presso il palazzo Vescovile ha aperto per finalizzare i dettagli della manifestazione, tra cui la preparazione del pacco gara e le iscrizioni per la gara non competitiva di otto chilometri. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a domenica pomeriggio, con la possibilità di ottenere informazioni contattando il numero 3331203110.

Gli organizzatori puntano molto sulla gara non competitiva, considerandola un’opportunità per vivere un’esperienza entusiasmante e condividere la passione per la corsa e la camminata. Partecipanti e amatori avranno l’occasione di attraversare le strade rurali di Conversano, che ha ottenuto la “Bandiera Azzurra”, rendendo il percorso di otto chilometri ancora più suggestivo.

Per gli atleti agonisti, il percorso sarà di dieci chilometri, con molti partecipanti desiderosi di ben figurare nel “Trofeo Terra di Bari”, di cui la “Corri Conversano” rappresenta la quinta tappa. La scorsa domenica, molti tesserati dell’Atletica Conversano hanno partecipato alla “Capurso in Corsa”, parte dello stesso circuito. Tra i partecipanti: Billy Camara, Andrea e Rosaria Coletta, Niki Creatore, Mario Daniele, Savio Gentile, Rino Lorusso, Giovanni Manco, Teresa Satalino, Cosimo Sperti e Domenico Trovisi. Notevoli le prestazioni di Creatore, Trovisi e Camara, primi nella classifica societaria, e di Daniele e Sperti, rispettivamente terzo e quinto nella categoria SM75.

