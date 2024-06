Monopoli e Colombo insieme, dopo due anni, in cerca di riscatto

MONOPOLI – Ritorno alle origini, a Monopoli comincia il Colombo-bis. Riaffiorano bei ricordi, ma il lavoro da fare dopo la risicata salvezza dell’ultima stagione è più importante di ogni dolce memoria.

Alberto Colombo torna a sedersi sulla panchina biancoverde, per lui accordo annuale, valido fino a giugno del 2025 con opzione di rinnovo per un altro anno. Il tecnico lombardo ritrova Marcello Chiricallo, accoppiata che ha già fatto sognare i tifosi biancoverdi due anni fa, nella stagione 2021/2022, con un bel quinto posto ed una cavalcata verso la Serie B interrotta soltanto ai quarti di finale playoff, contro il Catanzaro di Vincenzo Vivarini.

Eliminazione che segna la fine della corsa, Colombo viene salutato a malincuore dai monopolitani come uno degli allenatori più stimati degli ultimi tempi da quelle parti. È il classico addio di chi sceglie di andare in lidi più prestigiosi per provare a spiccare il volo. Colombo avrà, però poca fortuna, scegliendo inizialmente un Pescara con velleità di promozione. Prima parte di campionato da sballo in Abruzzo, poi la caduta a picco, fino alle dimissioni, quando ormai l’esonero è nell’aria. Si riparte sempre dal Girone C, è il Potenza a credere in lui per un progetto che di ambizioso avrà soltanto le intenzioni estive. L’avventura lucana di Colombo dura solamente fino ad ottobre, dieci punti in sette gare non bastano, a fine stagione i lucani si salveranno ai playout. A dicembre ecco la chiamata del Renate, ma sarà soltanto un’illusione, l’esonero giungerà già a fine marzo. Due stagioni da dimenticare per un allenatore chiamato a ritrovare la sua dimensione ideale, quella probabilmente lasciata al “Veneziani” dopo un’annata da sballo. Troppi entusiasmi adesso potrebbero far male, nell’ambiente vi è la consapevolezza che servirà tanto lavoro per ricostruire sulle macerie di una stagione salvata soltanto sull’orlo del baratro.

44 partite, l’impresa di Cesena a dare una dimensione nazionale al “Gabbiano” scatenato di due anni fa, tanti sogni cullati insieme. Ora è il momento di ripartire, sia per il Monopoli che per Colombo è tempo di riscatto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author