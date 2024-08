Futsal A/M, Manfredonia: André Ferreira, ‘Ottimista e competitivo’

Il Vitulano Drugstore Manfredonia ha annunciato l’acquisto di André Ferreira, ultimo colpo di #futsalmercato in vista della Serie A 2024/25. La notizia non è di quelle che passano inosservate: Ferreira è un veterano del calcio a cinque italiano, conosciuto per la sua affidabilità e per le sue prestazioni di alto livello.

L’ingaggio del giocatore italo-brasiliano rispecchia le recenti dichiarazioni del Presidente Onorario, Dott. Luigi Esposto, che ha sottolineato la determinazione della dirigenza e degli sponsor nel rafforzare la squadra. L’acquisto di Ferreira ha trovato il pieno consenso anche da parte del mister David Ceppi, che potrà contare su un elemento di esperienza e qualità.

Intervistato dall’ufficio comunicazione del club, Ferreira ha espresso grande entusiasmo per la nuova avventura: “Sono felice di entrare a far parte del Vitulano Drugstore Manfredonia e non vedo l’ora di unirmi ai miei compagni. La società mi ha voluto fortemente e ringrazio tanto il club quanto il mister, di cui ho sempre sentito parlare bene. Credo che con questo progetto si possa fare un ottimo lavoro”.

Parlando delle ambizioni per la stagione, Ferreira ha dichiarato: “Sono ottimista e competitivo, mi aspetto una grande stagione. Lavoreremo duramente per vincere ogni partita e raggiungere obiettivi importanti. Conosco bene l’ambiente di Manfredonia, i tifosi sono molto appassionati e il loro sostegno sarà fondamentale. Invito tutti a seguirci e a spingerci verso la vittoria in ogni gara”.

