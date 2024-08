Futsal C1/M, Grimal Barletta: ecco Dimatteo e Campanale

La Grimal Futsal Barletta continua a rinforzarsi in vista della nuova stagione, portando in biancorosso Alessandro Dimatteo e confermando Alberto Campanale.

Dimatteo, difensore centrale di grande solidità e con una lunga esperienza in categorie importanti, arriva dall’Eraclio Barletta. Considerato un professionista serio e affidabile, sarà un tassello fondamentale per la difesa della Grimal e offrirà un contributo prezioso per la crescita dei giovani.

Parallelamente, Alberto Campanale, già protagonista della scorsa stagione, resterà nella Città della Disfida. Universale dotato di grande versatilità, ha giocato un ruolo chiave nella salvezza della squadra in Serie C1. Nonostante abbia già mostrato le sue qualità, si attende ancora il suo pieno potenziale. Con esperienze significative alla Futsal Byre Ruvo e alle Aquile Molfetta, Campanale si conferma una pedina importante nella rosa di Mister Vaccariello.

