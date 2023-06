Futsal A/F: Bitonto a una sola vittoria dallo scudetto

È l’ultimo, o almeno si spera, atto della stagione. È quello che squarcia in due il mondo dei partecipanti: da un lato i vincitori, dall’altro i vinti. È l’appuntamento dell’anno. È gara 2 della finale scudetto: Bitonto contro Tiki Taka.

In un PalaPansini che promette di ribollire di amore epassione, le pugliesi e le abruzzesi si sfideranno fino all’ultimo secondo per stabilire chi quest’anno solleverà la coppa e chi, il prossimo anno, avrà cucito sulle maglie lo scudetto tricolore.

Si riparte dal vantaggio del Bitonto conquistato in gara 1, grazie al 2-4 ottenuto a Montesilvano la scorsa domenica, firmato dalla doppietta di Diana Santos e dalle reti di Renatinha e Castagnaro. Un vantaggio importante, che permette al Bitonto di poter chiudere i giochi già a partire da domani (venerdì 9 giugno) e rendere dunque storica e memorabile, una stagione che è già di per sé fantastica, dopo la conquista della Coppa Italia.

Un double, che profuma di storia. Quella stessa storia, che vuole provare invece a tutti i costi a invertire il Tiki Taka Francavilla, portando così la contesa a gara tre e giocandosi l’ultima chance di salire sul podio più alto del campionato. Ambizioni altissime e contrastanti, dunque, da un lato e dall’altro. Tutto, per stabilire chi sarà la più forte

Gianluca Marzuoli mette in guardia tutto l’ambiente Bitonto: “Non abbiamo conquistato ancora nulla – dice -. Ci simo portati in vantaggio, ma abbiamo una partita, se non addirittura due, durissime da giocare. La semifinale ci deve insegnare che non è finito niente fino a quando non suona la sirena. Siamo in una finale e contro una grandissima squadra capace di segnare in qualsiasi momento e in qualsiasi condizione. Servirà un’altra grandissima prestazione. Chiederò alle ragazze un altro sforzo, un’altra prova della loro professionalità e della loro capacità di stare in campo. Ci siamo conquistati sul campo la possibilità di giocarci la vittoria del campionato sul nostro campo e stiamo lavorando per dare al pubblico e a noi stessi la possibilità di provare questa grande gioia. Ma ancora una volta dovremo dare fondo a tutte le nostre energie”.

Renata Adamatti sta trascinando le sue compagne in questa parte della stagione: “I gol non sono solo merito mio, sono frutto di un lavoro di squadra di un gruppo di compagne che si aiutano e si sostengono sempre – dichiara -. Io tiro in porta, ma prima c’è sempre una compagna che mi ha passato la palla o mi ha creato lo spazio o ha vinto un contrasto. E’ bellissimo giocare insieme guidate da uno staff tecnico che ci aiuta a dare il meglio di quello che possiamo fare. I risultati conquistati arrivano così. Sarà una partita difficile, come ne abbiamo già giocate in questa stagione ma questa lo è di più perché la stanchezza si fa sentire. Ma ci metteremo tutto quello che abbiamo per fare felici i nostri tifosi. La loro esultanza è qualcosa che ci riempie di felicità”.

Ad arbitrare la partita Alex Iannuzzi con Davide De Ninno. Alle panchine Massimo Seminara, al cronometro Nicola Lacrimini. Appuntamento alle 21.00 di domani, venerdì 9 giugno, al Palapansini di Giovinazzo, per Bitonto C5 Femminile vs Tiki Taka Francavilla. Live Streaming su FutsalTV.

