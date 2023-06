Fiorentina beffata al 90’, West Ham vince la Conference League

Nella finale di Praga, il gol di Bowen al 90’ beffa un’ottima Fiorentina regalando al West Ham la seconda edizione della Conference League, vinta un anno fa dalla Roma di Mourinho. Un’altra delusione per la Viola di Vincenzo Italiano dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia con l’Inter a Roma.

La partita: Al termine un primo tempo equilibrato nonostante la supremazia della Fiorentina, nella ripresa la partita si infiamma. West Ham in vantaggio al 62’ con un rigore trasformato da Benrahma e concesso per un tocco di mano di Biraghi: il VAR richiama Del Cerro Grande, che indica il dischetto. La gioia degli hammers dura solo 5 minuti: al 67’, Amrabat pesca Gonzalez sulla destra, l’argentino appoggia per Bonaventura che stoppa di sinistro e di destro incrocia battendo Areola. Poi, al 90’, la rete di Bowen in ripartenza che manda in paradiso gli inglesi. Con questo successo, il West Ham torna ad alzare un trofeo in Europa dopo 24 anni.

