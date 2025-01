Futsal A/F, Bitonto a Cagliari per tenersi il secondo posto

È tempo di giro di boa per il campionato di Serie A femminile di futsal: il Bitonto vola in Sardegna per affrontare il Cagliari, avversario deciso a giocarsi fino all’ultimo le chance di qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

Nonostante abbia conquistato finora solo nove punti in classifica, compresi gli ultimi tre nel successo con il Molfetta, Cagliari è squadra combattiva in casa, rendendo il Palaconi un campo difficile per chiunque. Al Bitonto servirà dunque una prestazione simile a quella brillante vista con il Tiki Taka per portare a casa tre punti fondamentali. Con una vittoria, le neroverdi salirebbero a quota 27 confermandosi al secondo posto dietro la Kick Off, che sarà impegnata nello scontro diretto contro il Pescara.

Obiettivo vincere e rimanere al vertice

Coach Marzuoli ha visto segnali positivi dalla sua squadra nella scorsa giornata: “Anche se sul 6-0 c’è stato un piccolo calo, il gruppo è stato aggressivo e determinato. Dovremo avere lo stesso atteggiamento con un Cagliari che recupera Queiroz ed è insidioso. Dobbiamo imporre il nostro gioco fin dall’inizio”.

Il capitano Mansueto, che subito dopo la gara partirà per il ritiro della Nazionale, sottolinea le difficoltà della trasferta: “È una sfida che può nascondere molte insidie se non affrontata con la giusta concentrazione. Il viaggio lungo e gli impegni successivi non devono distrarci. Prima c’è solo il Cagliari e la volontà di chiudere il girone d’andata da secondi”.

Arbitri e appuntamento

A dirigere la partita saranno Andrea Barillà (primo arbitro), Angelo Bottini (secondo arbitro) e Alessandro Accomando (cronometrista). Fischio d’inizio fissato per domenica 12 gennaio alle 18 al Palaconi di Cagliari. Per chi non potrà seguire dal vivo, la sfida sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author