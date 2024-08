Fustal A2/Elite, da Cristiano Ronaldo al Taranto: ecco Chimanguinho

Dall’Arabia alla città dei due mari. La New Taranto calcio a 5 ufficializza il grandissimo colpo di mercato, ingaggiando uno dei giocatori più talentuosi e vincenti dell’intero panorama del futsal: il club rossoblù si è assicurato le prestazioni di Leandro Chimango Moreira, in arte Chimanguinho, per la stagione sportiva 2024/2025.

Nato l’8 marzo 1986, il pivot giunge in riva allo Ionio dopo l’esperienza con la maglia dell’Al Nassr, club in cui ha avuto modo di cimentarsi con un campione di altissimo livello come Cristiano Ronaldo. Brasiliano ma naturalizzato italiano, Dopo aver iniziato la sua carriera calcistica in Brasile con club importanti come San Paolo e Internacional di Porto Alegre, il giocatore si avvicina al calcio a 5 con l’Assoeva di Venâncio.

Dopo esperienze nel calcio professionistico in Spagna e Francia, nel gennaio 2009 si trasferisce in Italia per unirsi al fratello Alexandre, difensore del Venezia C5, iniziando così la sua avventura nel futsal italiano. Nella stagione 2010/2011 conquista con il Venezia C5 il campionato e la Coppa Italia di Serie A2, venendo eletto miglior giocatore della competizione. L’anno successivo, nonostante la salvezza sofferta raggiunta ai play-out, viene ingaggiato dalla Marca Futsal. Con il club veneto vince lo scudetto nella finale contro la Luparense, prima di far ritorno in Brasile.

Nel gennaio 2014 si accorda con la Selbachense, per poi rientrare in Italia nell’agosto seguente, vestendo le maglie del Real Rieti e successivamente dell’Asti Calcio a 5, con cui vince la Winter Cup e la Coppa Italia. Nelle ultime stagioni italiane le esperienze con il Real San Giuseppe, l’Olimpus Roma e la Todis Lido di Ostia, club col quale ha messo a segno ben 44 marcature nel campionato 2022/2023.

Chimanguinho è stato anche l’unico giocatore in Italia a vincere tutti i trofei disputati: nel suo ricchissimo palmares vanta ben 2 Scudetti, 2 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Divisione, 1 Winter Cup, 4 vittorie dei campionati di Serie A2 e 2 Coppa Italia di Serie A2.

Dall’alto della sua grandissima esperienza, il pivot si metterà subito a disposizione della sua nuova squadra: «Prima di accettare la proposta della New Taranto, ho cercato di conoscere meglio la società, la squadra e la città. Questa è una società ambiziosa, che punta a fare bene e vincere: sono i tre fattori che mi hanno indotto a trovare un accordo col club. Mi ha attratto tantissimo anche la città di Taranto: è un posto bellissimo per stare con la famiglia. Sono convinto che questa sarà una stagione memorabile, sia dentro quanto fuori dal rettangolo di gioco».

Dall’esperienza con CR7 alla nuova stimolante sfida con la New Taranto: «Sono un giocatore con un’altissima disciplina sportiva, ma lavorando costantemente con Cristiano Ronaldo, mi ha fatto percepire che possiamo migliore sempre di più. Da lui ho potuto apprendere qualche segreto del mestiere: ha una mentalità incredibile, è sempre il primo ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo a lasciare il campo. È stata una parentesi straordinaria».

Chimanguinho è uno dei pionieri del mondo del futsal. Diverse le avventure in giro per il mondo, ma il pivot ha vestito anche la maglia della Nazionale Italiana. A 38 anni, però, il giocatore vuole continuare a mettersi in discussione: «In Italia ho già vinto tutto, giocando anche per i più grandi club. Ma, finché indosserò una maglia da gioco di una società, avrò gli stimoli per fare bene ogni giorno, sin dalla mattina. Voglio continuare a vincere e lottare per i colori della mia squadra. Quando non avrò più questi stimoli, sarà il momento di smettere e appendere gli scarpini al chiodo».

La nuova stagione sportiva è ormai alle porte ma Chimanguinho ha le idee ben chiare: «Inutile nasconderlo, mi aspetto di fare bene e vincere. Voglio raggiungere gli obiettivi prefissati dal club ma anche quelli individuali: sogno la promozione in Serie A e disputare un bellissimo campionato. Ai tifosi rivolgo un messaggio particolare: vi vogliamo tutti al nostro fianco. Per noi è fondamentale il vostro sostegno: spero di vedervi in tanti al palazzetto perché, tutti insieme, possiamo costruire qualcosa di indimenticabile».

