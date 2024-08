Fustal A/M, Manfredonia si rinforza con Marco Belloni

Il Vitulano Drugstore Manfredonia cala un altro innesto: è ufficiale l’ingaggio di Marco Belloni, elemento di esperienza e qualità, un creativo laterale mancino che si è rivelato prezioso per tutte le squadre nelle quali ha militato nella sua carriera.

Classe ’88, il marchigiano è ricordato principalmente come bandiera del CUS Ancona . Altre, però, le esperienze positive in tutte le categorie del campionato nazionale: Civitanova, Lecco, Menegatti Metalli Vicenza, Saviatesta Mantova, Colormax Pescara tra i suoi precedenti. Dopo una grande annata in Serie A con il Pistoia, la chiamata dell’Italservice Pesaro nella scorsa stagione con ottimi risultati.

Il Vitulano Drugstore Manfredonia vede partire il progetto Futsal Academy sotto i migliori auspici: la prima sessione di stage, coordinata da mister David Ceppi in persona, ha riscosso uno straordinario successo e verrà replicata lunedì 26 agosto al PalaScaloria.

Lo staff del settore giovanile, con al vertice mister Davide Moura quale responsabile tecnico, si arricchisce della conferma di Daniele Spano alla guida dell’ Under 15 Regionale. Il nuovo accordo è arrivato in maniera naturale, alla luce dei risultati ottenuti negli scorsi anni non soltanto in termini sportivi, con apice lo spareggio del Girone A della scorsa annata per l’accesso alla finale regionale, ma soprattutto dalla crescita tecnica dei piccoli atleti che quest’anno mirano a confermarsi a livello agonistico.

Spano è fortemente legato al mondo del futsal e alla società sipontina: Daniele, oltre ad essere istruttore qualificato è, soprattutto, educatore del rispetto dei principi sportivi di lealtà e correttezza che da sempre la compagine si prefigge di seguire nella crescita dei ragazzi di questa età per formare giocatori e uomini del domani.

