Fustal, Audace Monopoli: debutto a Brindisi in Coppa Divisione

Avrà via tra un mese, sabato 21 settembre, la nuova Coppa della Divisione 2024/25, torneo in cui si affrontano i club di Serie A, A2 Elite, A2 e B, anche quest’anno con organici under 23. La Kredias Audace Monopoli debutterà nel turno preliminare in casa della neopromossa in B Motorscar Brindisi. Nei prossimi giorni verranno date maggiori informazioni sull’impianto di gioco e l’orario d’inizio.

