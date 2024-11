Furti d’auto, a Barletta confronto tra istituzioni e operatori assicurativi

BARLETTA – La piaga sociale dei furti d’auto e i rischi per la sicurezza nella circolazione. A Barletta, nelle stanze di Palazzo San Domenico, istituzioni, forze dell’ordine e operatori del settore assicurativo si confrontano su un problema atavico che riguarda la sesta provincia pugliese. Sul tavolo le evoluzioni della problematica e le possibili soluzioni per contrastare un fenomeno che, nonostante le fasi alterne, resta presente in maniera massiccia sul territorio.

Denunciare è soltanto un primo passo verso una reazione chiamata ad essere sempre più capillare da parte di ogni organo coinvolto, cittadini compresi.

